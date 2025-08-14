BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Freitagmittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,62 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 11:43 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 3,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,71 EUR. Zuletzt wechselten 23.159 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,23 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 23,34 Prozent Luft nach unten.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025 vor. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit -0,20 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98,19 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 148,83 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 07.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

