BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag stabil

15.08.25 16:13 Uhr

15.08.25 16:13 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 3,63 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,65 EUR -0,03 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zeigte sich um 15:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,63 EUR an der Tafel. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,71 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,61 EUR ein. Bei 3,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 50.569 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 12,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,20 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 148,83 Mio. EUR – ein Plus von 51,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,272 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie leichter: BVB offenbar in Verhandlungen mit Marco Reus über neue Rolle - Watzke kandidiert für BVB-Präsidentschaft

BVB holt Tischtennis-Legende Timo Boll als Markenbotschafter - Süle fällt aus - BVB-Aktie unbewegt

BVB-Aktie tiefer: Watzke über ruhigen Transfersommer

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
