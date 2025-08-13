DAX24.518 +0,6%ESt505.464 +0,5%Top 10 Crypto16,73 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,32 -0,9%Gold3.339 +0,1%
Aktienkurs aktuell

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagvormittag gefragt

15.08.25 09:27 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagvormittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 3,67 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,67 EUR -0,02 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:00 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 3,67 EUR zu. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,71 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,71 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.041 Aktien.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 12,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 32,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,00 EUR angegeben.

Am 09.05.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 148,83 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,272 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie leichter: BVB offenbar in Verhandlungen mit Marco Reus über neue Rolle - Watzke kandidiert für BVB-Präsidentschaft

BVB holt Tischtennis-Legende Timo Boll als Markenbotschafter - Süle fällt aus - BVB-Aktie unbewegt

BVB-Aktie tiefer: Watzke über ruhigen Transfersommer

Bildquellen: Trybex / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
