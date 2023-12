BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteuert sich am Freitagmittag

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 3,71 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 11:57 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 3,71 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,71 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.777 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,95 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 60,59 Prozent wieder erreichen. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 5,26 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.02.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

