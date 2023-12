BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) reagiert am Freitagvormittag positiv

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 3,69 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3,69 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,69 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.211 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 5,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2023 (3,50 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,28 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Umsatzseitig standen 104,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet.

