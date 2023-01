BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 4,06 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,06 EUR aus. Bei 4,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 11.711 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,50 EUR. Gewinne von 9,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,47 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 94,10 EUR gelegen.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q2 2023 wird am 24.02.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie unter Druck: Borussia Dortmund will Zusammenarbeit mit Moukoko nicht um jeden Preis fortführen

BVB-Aktie höher: Newcastle United lockt offenbar BVB-Stürmer Moukoko

BVB-Aktie: Sébastien Haller feiert Comeback - BVB schlägt Düsseldorf im Test 5:1

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: VI Images via Getty Images