BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag auf rotes Terrain

Heute im Fokus

Rio Tinto erreichte 2023 Jahresziele bei Rohstoffproduktion. ABB sieht begrenzte Auswirkungen durch Konflikt im Roten Meer. Ford will E-Auto in Köln ab Juni serienmäßig produzieren. Bechtle erweitert Vorstand und holt Ex-GRENKE-Chefin Leminsky. Positive Nachrichten zu MorphoSys-Krebsmittel Pelabresib erwartet. Protestgruppe wollte offenbar Handel an Londoner Börse stören.