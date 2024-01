BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag auf rotes Terrain

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 3,64 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 1,1 Prozent auf 3,64 EUR nach. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.013 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 5,93 EUR markierte der Titel am 26.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 62,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2023). Abschläge von 3,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 104,30 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 26.02.2025.

