BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 3,71 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 3,71 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,74 EUR aus. Bei 3,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 51.154 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 5,93 EUR erreichte der Titel am 27.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,84 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,50 EUR fiel das Papier am 21.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 5,80 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,275 EUR im Jahr 2024 aus.

