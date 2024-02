BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) macht am Vormittag Boden gut

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 3,67 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 3,67 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,67 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 188 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.05.2023 auf bis zu 5,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.10.2023 (3,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Am 26.02.2025 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,275 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

