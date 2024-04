BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) fällt am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 3,39 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 11:38 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 3,39 EUR abwärts. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,37 EUR nach. Bei 3,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.035 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 27.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 74,93 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 2,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,073 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Der Umsatz wurde auf 104,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,30 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.05.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 09.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,413 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie stark: Sabitzer-Doppelpack führt BVB zum Sieg in Gladbach - Bangen um Einsatz von Malen und Bynoe-Gittens

BVB-Aktie gibt trotzdem ab: Weiterhin Hoffnung auf Halbfinale der Champions League

BVB-Aktie dreht ins Plus: BVB erhofft sich Erfolg in Madrid