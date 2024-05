BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagnachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 4,02 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 4,02 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,03 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 96.596 Aktien.

Am 27.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2024 auf bis zu 3,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 03.05.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,55 Prozent auf 98,19 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2024 0,501 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

