BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 4,41 EUR.

Um 11:38 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 4,41 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,35 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.485 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 25,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 2,98 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,40 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 94,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 94,10 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.09.2023 veröffentlicht.

