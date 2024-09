BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Montagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 3,77 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 3,77 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.740 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 08.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 13,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2024 (3,32 EUR). Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 13,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,073 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 16.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 154,40 Mio. EUR im Vergleich zu 95,88 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,160 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

