BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 3,66 EUR.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3,66 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,66 EUR. Bei 3,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.699 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 62,24 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 3,50 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 4,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

