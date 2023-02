BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag billiger

Die Aktie verlor um 12:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 4,25 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,21 EUR ein. Bei 4,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.540 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 4,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 4,02 Prozent wieder erreichen. Bei 2,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 42,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 94,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR umgesetzt.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q2 2023 wird am 24.02.2023 erwartet.

