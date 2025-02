BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Mittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 3,21 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 3,21 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 179.595 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 09.05.2024 markierte das Papier bei 4,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,67 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,78 EUR am 15.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit 0,47 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 137,17 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,14 Prozent gesteigert.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,200 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie legt zu: BVB dicht vor Einzug ins Champions-League-Achtelfinale

Freundlicher Handel: SDAX-Börsianer greifen zu

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen