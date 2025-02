BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 3,23 EUR.

Um 09:03 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 3,23 EUR ab. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,23 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.340 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR. 35,04 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 13,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 10.02.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,17 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,200 EUR je Aktie aus.

