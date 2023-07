BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) fällt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 4,19 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:33 Uhr um 1,8 Prozent auf 4,19 EUR ab. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,15 EUR nach. Bei 4,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 101.415 Aktien.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 41,70 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 28,84 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Umsatzseitig standen 94,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR erwirtschaftet hatte.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 vorlegen.

