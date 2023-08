BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Mittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 4,40 EUR abwärts.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:57 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 4,40 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,40 EUR nach. Bei 4,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 15.317 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 26,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,97 EUR am 24.09.2022. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 32,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 94,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.09.2023 veröffentlicht.

