BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 3,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:01 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 3,65 EUR zu. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.506 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,93 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2023. 62,47 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 104,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 104,30 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt letztendlich

Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt nachmittags

XETRA-Handel SDAX am Mittag im Minus