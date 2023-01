BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,13 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,13 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,06 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 2.200 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,47 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,78 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,99 EUR am 23.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 94,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 24.02.2023 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie unter Druck: Borussia Dortmund will Zusammenarbeit mit Moukoko nicht um jeden Preis fortführen

BVB-Aktie höher: Newcastle United lockt offenbar BVB-Stürmer Moukoko

BVB-Aktie: Sébastien Haller feiert Comeback - BVB schlägt Düsseldorf im Test 5:1

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com