BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,66 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:18 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 3,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,69 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,69 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.191 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2023 bei 3,50 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 4,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Umsatzseitig standen 104,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.02.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 26.02.2025.

