BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,67 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 3,67 EUR zeigte sich die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Tradegate-Handel um 16:06 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,69 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,65 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,68 EUR. Bisher wurden heute 18.174 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,13 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,51 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,36 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.02.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie im Minus: Reyna anscheinend auf der Suche nach neuem Club

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste

BVB-Aktie fester: BVB-Trainer hofft auf schnelle Integration von Sancho und Maatsen