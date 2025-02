BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3,23 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 3,23 EUR. Bei 3,27 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 139.388 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Am 10.02.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 137,17 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,26 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 15.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,213 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

