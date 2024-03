BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Nachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 3,55 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 15:40 Uhr 1,1 Prozent. Bei 3,56 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 75.270 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 27.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,21 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR im Vergleich zu 104,30 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.05.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 09.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,308 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

