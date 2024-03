BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 3,56 EUR zu.

Um 09:00 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 3,56 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,56 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 216 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 27.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 66,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.02.2024 (3,33 EUR). Mit einem Kursverlust von 6,47 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,070 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR im Vergleich zu 104,30 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.05.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 09.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,308 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

