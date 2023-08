BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag mit Verlusten

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 4,33 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:32 Uhr 1,6 Prozent auf 4,33 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,33 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,39 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 71.871 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,11 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 45,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2023 vorlegen.

