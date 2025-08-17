BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) wird am Montagmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 3,63 EUR.

Die Aktie verlor um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,63 EUR. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,62 EUR. Bei 3,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.883 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 30,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 132,65 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,09 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 07.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,261 EUR je Aktie aus.

