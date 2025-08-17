DAX24.274 -0,4%ESt505.414 -0,6%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1683 -0,3%Öl66,10 -0,1%Gold3.348 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Palantir, Lilium, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Vestas, SMA Solar und Nordex im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) wird am Montagmittag ausgebremst

18.08.25 12:05 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) wird am Montagmittag ausgebremst

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 3,63 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,64 EUR -0,02 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,63 EUR. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,62 EUR. Bei 3,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.883 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 30,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 132,65 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,09 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 07.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,261 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch fester: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang

BVB-Aktie leichter: BVB offenbar in Verhandlungen mit Marco Reus über neue Rolle - Watzke kandidiert für BVB-Präsidentschaft

BVB holt Tischtennis-Legende Timo Boll als Markenbotschafter - Süle fällt aus - BVB-Aktie unbewegt

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen