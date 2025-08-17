BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,64 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 3,64 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,65 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 51.714 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR an. 13,60 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 14.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 154,41 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 132,65 Mio. EUR.

Am 07.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,261 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

