BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,13 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 4,13 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 4,13 EUR. Bei 4,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.843 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 43,76 Prozent wieder erreichen. Bei 2,98 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,81 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Umsatzseitig standen 94,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.10.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.09.2024.

