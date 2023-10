BVB (Borussia Dortmund) im Blick

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) schiebt sich am Mittwochvormittag vor

18.10.23 09:23 Uhr

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 3,66 EUR.

Werbung

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 3,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 72 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien. Bei 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 62,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 3,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 6,81 Prozent sinken. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an. Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 14.11.2024. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen Schwacher Handel: SDAX nachmittags im Minus Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Pluszeichen im SDAX

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: VI Images via Getty Images