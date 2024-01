BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) büßt am Freitagmittag ein

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 3,67 EUR nach.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3,67 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,68 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 17.070 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,35 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2023 Kursverluste bis auf 3,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 4,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Der Umsatz wurde auf 104,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,30 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

