BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 3,68 EUR ab.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich um 15:39 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 3,68 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.962 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2023 auf bis zu 5,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 61,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2023). Abschläge von 4,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 26.02.2025.

