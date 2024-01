Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Freitagvormittag

19.01.24 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 3,71 EUR.

Werbung

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 3,71 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,71 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 968 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 5,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 3,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an. BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem Umsatz von 104,30 EUR, gegenüber 104,30 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert. Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q2 2024 wird am 28.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 26.02.2025. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie BVB-Aktie im Minus: Reyna anscheinend auf der Suche nach neuem Club Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste BVB-Aktie fester: BVB-Trainer hofft auf schnelle Integration von Sancho und Maatsen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com