BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 3,64 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr um 1,9 Prozent auf 3,64 EUR ab. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,64 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,70 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 41.850 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 63,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,44 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 präsentieren. Am 26.02.2025 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,275 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

