BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 3,64 EUR ab.

Um 15:43 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 3,64 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.874 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 5,93 EUR erreichte der Titel am 27.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,14 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 3,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 3,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 104,30 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2024 0,275 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

