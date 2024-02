BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 3,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 3,62 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,62 EUR. Bei 3,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 400 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR an. Mit einem Zuwachs von 63,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,45 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 104,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 26.02.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,275 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie tiefer: BVB-Trainer Terzic hofft in Bundesliga auf Haller

SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Dank Stammspielern: BVB triumphiert über SC Freiburg - BVB-Aktie höher