BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 3,24 EUR.

Um 11:34 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 3,24 EUR. Bei 3,26 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,19 EUR. Zuletzt wechselten 39.379 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,41 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 14,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025 vor. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,47 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,19 Mio. EUR – ein Plus von 34,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.03.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,213 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Kovac mit klarer Botschaft an BVB-Spieler nach Presse-Boykott - BVB-Aktie in Rot

SDAX aktuell: SDAX liegt letztendlich im Plus

BVB-Aktie verliert: Dortmunds Liga-Krise spitzt sich zu - Kritische Stimmen werden lauter