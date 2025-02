BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag stärker

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 3,23 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 3,23 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,19 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.863 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2024 auf bis zu 4,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,09 Prozent.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,070 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 10.02.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,47 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 137,19 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,16 Prozent gesteigert.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,213 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

