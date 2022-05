BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 19.05.2022 09:22:00 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,57 EUR nach oben. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,57 EUR an. Bei 3,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 970 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 46,91 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 9,72 Prozent sinken.

Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 12.05.2022.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 24.08.2022 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,416 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

