BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit Aufschlag

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 4,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,55 EUR. Bei 4,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 40 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,61 EUR erreichte der Titel am 10.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 52,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94,10 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.09.2023 gerechnet.

BVB hat offenbar Interesse an Mittelfeldspieler Le Fée - BVB-Aktie leicht höher

BVB-Aktie volatil: Borussia Dortmund und Bayern intensivieren offenbar Werben um Álvarez

BVB hofft auf weiteres Zeichen im Titelkampf: 'Geht um ganz viel' - BVB-Aktie rot

