BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) macht am Mittwochmittag Boden gut

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,21 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:33 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 4,21 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 4,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.146 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 26.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR an. Gewinne von 40,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,98 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,26 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz wurde auf 94,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,10 EUR umgesetzt worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie in Grün: Borussia Dortmund muss vorerst auf Reyna verzichten

BVB-Aktie im Plus: BVB-Ersatztorhüter Alexander Meyer verlängert bis 2025

BVB-Aktie mit Aufschlägen: Borussia Dortmund macht Wechsel perfekt und holt Felix Nmecha aus Wolfsburg