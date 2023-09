BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 4,07 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 4,07 EUR. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.489 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,88 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 2,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 36,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 94,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,10 EUR umgesetzt worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 10.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 26.09.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt in Rot: So steht der SDAX am Nachmittag

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX mittags in Rot