BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagnachmittag im Plus

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 3,67 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:42 Uhr 1,2 Prozent auf 3,67 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 37.319 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 5,93 EUR. Gewinne von 61,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,50 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 4,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q2 2024 wird am 28.02.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie gibt nach: Sehnsuchtsziel Meisterschaft rückt für Borussia Dortmund in weite Ferne

BVB-Aktie fester: BVB zieht ins Achtelfinale der Champions League ein

BVB-Aktie stabil: FC Bayern München beliebter als Borussia Dortmund - BVB hofft auf Gruppensieg