BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 3,61 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 3,61 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.048 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 5,93 EUR markierte der Titel am 26.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 3,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 3,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 104,30 EUR gegenüber 104,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie gibt nach: Sehnsuchtsziel Meisterschaft rückt für Borussia Dortmund in weite Ferne

BVB-Aktie fester: BVB zieht ins Achtelfinale der Champions League ein

BVB-Aktie stabil: FC Bayern München beliebter als Borussia Dortmund - BVB hofft auf Gruppensieg