BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 4,15 EUR. Bei 4,17 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.290 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 4,50 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,74 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 24.02.2023 erwartet.

