BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Freitagvormittag zu

Um 09:22 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 4,13 EUR nach oben. Bei 4,13 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,13 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 122 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 4,50 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 8,14 Prozent zulegen. Bei 2,98 EUR fiel das Papier am 23.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 38,75 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,60 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2023 erfolgen.

