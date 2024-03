BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 3,49 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 3,49 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,49 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,49 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,49 EUR. Zuletzt wechselten 1.377 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.05.2023 auf bis zu 5,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 41,15 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 29.02.2024 auf bis zu 3,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 4,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 104,30 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 10.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 09.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,335 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Borussia Dortmund gewinnt gegen Frankfurt dank Hummels-Kopfballtreffer - BVB-Aktie dreht dennoch ins Minus

BVB-Aktie tiefer: Borussia Dortmund tritt in Champions League gegen Atlético Madrid an

BVB schafft es ins Viertelfinale der CL und hebt Gewinnprognose an - Aktie gefragt