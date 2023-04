BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zeigte sich um 15:39 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 4,04 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,07 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 4,02 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 4,03 EUR. Zuletzt wechselten 44.751 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,68 Prozent.

Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 94,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR erwirtschaftet hatte.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 12.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 15.05.2024.

